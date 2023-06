Průzkum: Částečný home office nabízí 39 procent firem

Částečnou práci z domova nabízí 39 procent zaměstnavatelů, naopak polovina se jich na zavádění home office nechystá. Přitom mezi mladými do 34 let mají o tento způsob práce zájem téměř dvě třetiny zaměstnanců. Lidé ve věku 54 do 65 let jsou v této otázce zdrženlivější a zájem o home office má 41 procent z nich. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos pro společnost Scott.Weber Workspace, která provozuje flexibilní kanceláře. "Z našich zkušeností víme, že zaměstnanci v otázce práce z domova nebo v kanceláři většinou preferují střední cestu. Hybridní model jim dovoluje podle potřeby volit mezi prací doma nebo v kanceláři a naplno využívat výhody, která jednotlivá prostředí přináší," uvedl zakladatel Scott.Weber Workspace Adam Zvada. Střídavá práce z domova a kanceláře je podle průzkumu, který Ipsos provedl mezi 1000 zaměstnanců a 100 zaměstnavatelů, běžnější u středních a velkých firem především v Praze, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Například v Praze nebo Brně pracuje z domova každý třetí zaměstnanec, naproti tomu ve Zlínském kraji devět procent a v Libereckém šest procent pracujících.