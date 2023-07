Průzkum: Čechů ochotných pracovat za nižší mzdu je nejméně za 30 let

Čechů ochotných pracovat při hrozbě ztráty zaměstnání za nižší mzdu je nejméně za 30 let, a to zhruba tři pětiny lidí v produktivním věku. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury STEM. Přitom ve společnosti v poslední době rostou podle průzkumu obavy z nezaměstnanosti. Strach ze ztráty práce mají téměř dvě pětiny dotázaných. Míra nezaměstnanosti po předchozím růstu od letošního března postupně klesá. Podle posledních údajů Úřadu práce ČR činila ke konci června 3,4 procenta. I přes pokles je ale stále vyšší než loni, kdy v červnu byla na 3,1 procenta. Obavy z nezaměstnanosti tak má nyní podle STEM celkem 39 procent Čechů v produktivním věku. Strach mají hlavně lidé v předdůchodovém věku a ti, kteří jsou podle vlastního názoru špatně zajištění nebo chudí. Oproti loňsku podíl lidí, kteří se ztráty práce bojí, stoupl o šest procentních bodů. Navzdory obavám je ale v současnosti podíl Čechů, ochotných pracovat při hrozbě ztráty zaměstnání třeba i za nižší mzdu, nejnižší od roku 1993. Na snížení výdělku by přistoupilo pouze 58 procent dotázaných.