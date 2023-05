Průzkum: Češi jsou pro zavedení záloh na nápojové obaly, chtějí je i na sklo a kartony

Češi souhlasí se zavedením záloh na nápojové obaly. Rozšířili by je ale i na skleněné lahve nebo kartony. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro americkou skupinu Ball, která je největším výrobcem plechovek na světě. Šetření se zúčastnilo přes tisíc lidí. Asi 85 procent respondentů je pro zavedení vratných záloh obecně. Jen o procento míň lidí odpovědělo, že by se to mělo kromě PET lahví týkat také plechovek, skleněných lahví a nápojových kartonů.

Ministerstvo životního prostředí minulý týden představilo plán legislativní úpravy budoucího řešení zálohového systému pro jednorázové nápojové obaly, ale pouze pro PET lahve a plechovky. Podle resortu by mohl systém začít fungovat od poloviny roku 2025.