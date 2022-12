Průzkum: Češi letos na přelomu roku jezdí nejčastěji do Vídně nebo Berlína

Češi letos na přelomu roku jezdí nejčastěji do Vídně, následuje Berlín, Budapešť, Drážďany, Mnichov a Bratislava. Vyplývá to z průzkumu on-line vyhledavače dopravního spojení Omio, který má ČTK k dispozici. Do zahraničí hromadnými prostředky podle něj Češi v tomto období nejraději jezdí vlakem nebo autobusem. U ostatních Evropanů jsou žádanými vánočními destinacemi Paříž, Madrid nebo Londýn. Celkem devět z 15 měst, do kterých Češi o svátcích nejčastěji jezdí, leží v Německu nebo v Rakousku. Lákadlem jsou především vánoční trhy, stojí ve zprávě. Do Vídně, Berlína, Budapešti a Mnichova se lidé dopravují zpravidla vlakem. Tím Češi převážně jezdí i do Amsterodamu. Letadlo vede v případě Paříže a Milána, autobus je oblíbenou volbou při cestách do Drážďan a na rakouské letiště ve Schwechatu u Vídně.