Průzkum: Češi by nejčastěji souhlasili se zrušením některých daňových slev

Stát by měl podle víc než třetiny Čechů zvýšit své příjmy zrušením daňové slevy na manžela nebo manželku. Zhruba 30 procent lidí by taky souhlasilo se zavedením školného na vysokých školách. Ukazují to výsledky prosincového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Čtvrtina z tisícovky respondentů by byla pro zrušení placené nemocenské v prvních třech dnech nemoci a také pro zrušení daňové slevy na dítě v mateřské školce - takzvaného školkovného. Úpravy výše daní by podpořila jen menšina lidí. Na výdajích by stát měl podle Čechů šetřit hlavně na podpoře v nezaměstnanosti a taky na státní podpoře stavebního spoření.