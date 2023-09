Průzkum: Češi pro klid potřebují mít při odchodu do penze uspořeno 1,46 mil. Kč

Češi míní, že pro pohodové stáří potřebují mít při odchodu do penze naspořeno v průměru 1,46 milionu korun. Vyplývá to ze srpnového průzkumu, který pro společnost Partners ke dni finanční gramotnosti připravila výzkumná agentura MindBridge Consulting. Průzkumu se zúčastnila tisícovka respondentů. "Suma, se kterou by lidé měli odcházet na penzi, je samozřejmě individuální. Záleží na tom, jak moc si chtějí udržet dosavadní životní standard. Pokud budeme počítat člověka s průměrným čistým příjmem 30.000 korun měsíčně, který si chce udržet svou životní úroveň, měl by mít naspořeno zhruba 2,5 milionu korun ve svých 65 letech,“ uvedl finanční poradce Partners Vladimír Weiss.

Třetina respondentů s nižším stupněm dosaženého vzdělání, tedy se základní či střední školou bez maturity, deklaruje, že na důchod není potřeba mít extra částku naspořenou. Tvrdí to také lidé s nejnižším příjmem. "To je výhledově velmi rizikové, lidé by se neměli spoléhat na stát, který stále více deklaruje, že se náhradový poměr bude snižovat, stejně jako se zvedá věk odchodu do důchodu,“ řekl Weiss.

Průzkum ukázal na to, že lidé sledují aktuální penzijní reformu. Nejlepší přehled o chystaných změnách měli oslovení ve věku mezi 50 a 65 lety. Obecně ale platí, že Češi nevěří, že jim stát dokáže zajistit důstojné stáří. Mladší lidé vnímají neschopnost státu zajistit důstojný příjem na stáří rozhodněji než starší.