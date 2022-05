Průzkum: Češi se řadí k největším zastáncům názoru, že za konflikt na Ukrajině může Rusko

Česko se ve střední a východní Evropě řadí k zemím, jejichž obyvatelé nejčastěji zastávají názor, že za konflikt na Ukrajině je zodpovědné Rusko. Na opačné straně žebříčku devíti států skončilo Maďarsko, Bulharsko a Slovensko. V Česku také stoupl podíl zastánců Evropské unie a NATO. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které dnes zveřejnila slovenská nevládní organizace Globsec. Téměř čtyři pětiny (78 procent) Čechů uvedlo, že za konflikt na Ukrajině může Rusko, které sousední zemi v únoru vojensky napadlo. Větší podíl obyvatel ze zkoumaných zemí zastává zmíněný názor pouze v Polsku (87 procent). Naopak v Maďarsku to bylo jen 48 procent, v Bulharsku polovina obyvatel a na Slovensku 51 procent. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podle sondáže kladně hodnotí hlavně Poláci, Litevci a Češi, nejméně pak Slováci, Bulhaři a Maďaři. Osm z deseti Čechů také podporuje co nejsilnější sankce proti Rusku kvůli jeho útoku na Ukrajinu, a to i za cenu, že by to vedlo ke zdražování zboží včetně pohonných hmot.