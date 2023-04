Průzkum: Češi za velikonoční nákupy letos průměrně utratí 2844 korun

Za velikonoční nákupy Češi letos utratí v průměru 2844 korun, proti minulému roku si nejčastěji připlatí do 500 korun. Vyplývá to z průzkumu rozvážkové služby Košík.cz mezi asi 1350 tuzemskými domácnostmi, který má ČTK k dispozici. Na Velikonoce si podle uvedeného průzkumu Češi nechtějí odpustit především beránka a kraslice. Do 500 korun vyšší útratu má letos 60 procent českých domácností, do 1000 Kč pak asi 30 procent dotázaných. O 1000 až 2000 korun více proti minulým velikonočním svátkům utratí sedm procent domácností, nad 2000 Kč se pohybují přibližně tři procenta respondentů, stojí v průzkumu. "Češi doplňují zásoby již posledních 14 dnů a jasně se ukazuje, že na pohoštění nebo koledě šetřit nechtějí. Že čekají na slevy nebo využívají při nákupech množstevní slevy, to je věc, na kterou jsme si v posledních měsících zvykli," uvedl ředitel Košík.cz Ivan Utěšil.