Průzkum: Čeští dolaroví milionáři se stále častěji stávají investory

Čeští dolaroví milionáři se stále častěji stávají investory. Investice totiž představují hlavní zdroj jejich bohatství. Do budoucna hledí s optimismem. Vyplývá to z výsledků 13. ročníku průzkumu J&T Banky mezi 212 Čechy, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů (22,5 milionu Kč). V ČR je podle odhadů přes 30.000 dolarových milionářů. Dolaroví milionáři v Česku jsou většinou ekonomicky aktivní muži. Stále jde převážně o podnikatele a vedoucí pracovníky či specialisty, pouze 12 procent jsou penzisté. V průměru je jim 56 let. Patrný je příchod mladších, kteří jsou nástupci polistopadových podnikatelů či úspěšnými majiteli start-upů. I přes výkyvy trhu zůstávají podle průzkumu akcie pro dolarové milionáře primárním investičním nástrojem. Nejčastěji se snaží investovat do titulů z oboru, kterému rozumí či ve kterém podnikají. Vedle zahraničních akcií dolaroví milionáři očekávají podle průzkumu zajímavé zhodnocení u soukromého kapitálu, a také korporátních dluhopisů, které v současnosti investorům slibují zajímavé zhodnocení a možnost fixace vyšších výnosů na delší dobu. Zlepšení očekávání je také patrné u investic do start-upů. Do pozadí v očekávání výnosu již druhý rok po sobě ustoupily nemovitosti.