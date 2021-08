Průzkum: ČR má podle Čechů řešit rozpočet a covid, zájem o korupci i migraci klesl

V Česku by se měl řešit podle obyvatel země hlavně stav veřejných financí a pandemie nemoci covid-19. Zájem o migraci nebo korupci oproti loňsku značně klesl. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR z přelomu června a července. Za nejméně naléhavé považují lidé řešení situace v kultuře, nabídce zboží a služeb nebo armádě. V průzkumu z loňského března označovali přitom lidé za nejpalčivější problém korupci, uvedly to skoro dvě třetiny Čechů. V letošním průzkumu to už je jen 48 procent. Stav veřejných financí by se měl nutně řešit podle 56 procent dotázaných, loni to bylo jen 41 procent. Obavy z finančního stavu země vzrostly podle CVVM kvůli výraznému nárůstu schodku státního rozpočtu. Loni hospodaření státu, ovlivněné dopady pandemie, vykázalo rekordní deficit 367,4 miliardy korun a letos je schválen schodek 500 miliard.