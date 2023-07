Průzkum: Desetina Ukrajinců v ČR neví, zda jejich děti v září nastoupí do školy

Čtyři pětiny ukrajinských rodičů, kteří kvůli ruské invazi odešli před rokem ze své vlasti do Česka, mají pro své děti ve věku od tří do 17 let na nový školní rok zajištěnou českou školu. Jedenáct procent neví, jestli jejich děti někam nastoupí. Šest procent jich dítě do školy nehlásilo a tři procenta ukrajinských dětí nebyla do školy přijata. Vyplynulo to z červnového průzkumu společnosti PAQ Research, která ho udělala spolu se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR.

Nejčastěji mají podle PAQ Research zajištěnou docházku dětí do školy uprchlíci, kteří chtějí v ČR zůstat. Mezi těmi, kteří se chtějí vrátit na Ukrajinu, má vzdělávání svých potomků v ČR domluveno 60 procent lidí. U dětí ve středoškolském věku nemělo zajištěnou českou školu 31 procent dotázaných, přičemž mimo jiné šest procent ukrajinských dětí uvedeného věku nebylo na školu přijato a 12 procent se vůbec nehlásilo, uvedli autoři průzkumu.

V červnu podle nich navštěvovalo mateřské školy v ČR 69 procent ukrajinských dětí, základní školy 94 procent a střední školy 53 procent. V porovnání s březnem tak byla jejich účast na všech uvedených stupních mírně vyšší, nejvíce, o deset procentních bodů, se zvýšila ve středních školách.

Zároveň mírně přibylo ukrajinských školáků a žáků, kteří jsou dobře začleněni do českého kolektivu. Od března se jejich počet zvýšil o šest bodů na 46 procent. Nicméně více než polovina ukrajinských dětí stále nemá české kamarády.