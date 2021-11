Průzkum: Do restaurací chodí alespoň dvakrát do měsíce třetina Čechů

Třetina Čechů se pravidelně alespoň dvakrát do měsíce chodí najíst do restaurace. Zhruba stejný počet se pak stravuje i v jídelnách a závodních kantýnách. Vyplývá to z průzkumu Potraviny 2021 Akademie věd ČR, který zkoumá stravovací návyky lidí. Jeho autoři letos v červenci zpovídali celkem 884 respondentů. Přibližně pětina dotázaných pak uvedla, že se dvakrát do měsíce stravuje i v rychlém občerstvení a kavárnách.

Podle průzkumu většina Čechů nikdy nevyužila aplikace na rozvážení jídla. Občas si tak objednává jídlo čtvrtina dotázaných. Nejčastěji jde o lidi s vysokoškolským vzděláním, dále o ty, kteří žijí ve velkých městech anebo o studenty.