Průzkum: Do zahraničí by se za prací odstěhovalo 24 procent Čechů

Do zahraničí by se za prací odstěhovalo 24 procent Čechů. Devět procent by zaměstnání v cizí zemi zvážilo, naopak 67 procent se vyslovilo proti. Vyplývá to z průzkumu společnosti Alma Career, který se konal i v dalších 12 evropských zemích. Téměř polovina Čechů, 46 procent, by podle něj za prací vyjelo na pár týdnů, na několik měsíců 22 procent. Více než rok by za hranicemi ČR strávilo 32 procent dotázaných. Největší ochotu pracovat v zahraničí vyjádřili respondenti v Severní Makedonii, byla jich více než čtvrtina. Češi v žebříčku 13 zemí skončili na čtvrtém místě, před nimi jsou s menším odstupem Estonsko a Bosna a Hercegovina. Průzkum, kterého se dohromady zúčastnilo 76.000 respondentů, má ČTK k dispozici. Největší překážkou pro práci v zahraničí je podle 60 procent Čechů odloučení od přátel a rodiny. Více než čtvrtině, 28 procentům, by v tom bránila komunikace v cizím jazyce. Úzkost z nového prostředí by mělo 15 procent dotázaných a obavy ze znevýhodnění a diskriminace v nové práci 13 procent. Pro strach z toho, že by se jim v zahraničí mohl zhoršit zdravotní stav, se vyslovilo sedm procent respondentů. Nejraději by Češi podle průzkumu pracovali v Německu, Rakousku a dalších zemí EU.