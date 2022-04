Průzkum: Důsledky války na Ukrajině pociťuje většina českých podniků

Přímé i nepřímé negativní důsledky války na Ukrajině pociťuje dva měsíce po vypuknutí konfliktu většina českých podniků. Zatímco v březnu víc než polovina firem dopady na svůj provoz teprve vyhodnocovala, teď už většina z nich podniká konkrétní opatření. Firmy vedle snižování provozních nákladů či úprav ceníků například mění investiční plány nebo exportní strategii. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se uskutečnil od 8. do 22. dubna mezi stovkou podniků. Podniky nadále trápí především rostoucí ceny energie a surovin a nedostatek materiálů potřebných k výrobě. Přibývá také firem, které mají kvůli vzrůstajícím nákladům na podnikání problém s financováním. "Ceny energie jsou jedním z nejpalčivějších problémů firem. Dokazují to i investiční plány podniků na letošní rok. Do úspor energie chce letos investovat 62 procent firem. Pro třetinu z nich je to dokonce investiční priorita. Firmy očekávají, že takové investice jim náklady na energie do budoucna sníží,“ uvedl hlavní ekonom svazu Bohuslav Čížek.