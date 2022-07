Průzkum: Dvě pětiny českých firem se neobejdou bez plynu

Téměř 40 procent českých firem, které využívají při své činnosti plyn, se bez něj vůbec nedokážou obejít. Vyplývá to z průzkumu projektu ČSOB Index očekávání firem, který má ČTK k dispozici. Zastavení dodávek zemního plynu by tak podle průzkumu, jehož se účastnilo 400 společností a podnikatelů, mohlo vést k vážným potížím v tuzemské ekonomice. Při svém podnikání přitom v Česku používá plyn 40 procent malých a středních firem a podnikatelů a u podniků s obratem nad 40 milionů korun dokonce 55 procent respondentů. "Z průzkumu vychází, že 34 procent firem spoléhajících se na plyn by muselo v případě výpadku stávající distribuce urychleně hledat náhradní zdroj dodávek plynu nebo zastavit provoz. Naopak další čtyři procenta firem, které se bez plynu neobejdou, mají odpovídající zásoby.