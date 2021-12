Průzkum: Investiční gramotnost v Česku je mírně vyšší než na Slovensku

Investiční gramotnost v Česku je mírně vyšší než na Slovensku. I přes slabší výsledky si Slováci v investování věří více. Stejně jako v ČR i v hlavním městě Slovenska mají lidé nejvyšší investiční gramotnost. Mladí východní sousedé rozumí investicím výrazně lépe než jejich čeští vrstevníci. Ukazuje to průzkum investiční platformy Portu vypracovaný agenturou Ipsos v Česku a na Slovensku. Zatímco v Česku si tři čtvrtiny respondentů nevěří, na Slovensku je to 62 procent dotazovaných. Průzkum však zjistil, že investiční sebevědomí neodpovídá investičním znalostem. Míra znalostí v Česku roste s věkem. Mladí respondenti od 18 do 26 let si v ČR věří nejvíc, ale jejich vědomosti to příliš nereflektují. Naopak vrstevníci ze Slovenska mají výrazně lepší znalosti. Stejně jako v Česku i na Slovensku se nejlépe dařilo nejstarším respondentům od 54 do 65 let.