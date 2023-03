Průzkum: Investování je podle mladých Čechů běžný způsob, jak ochránit peníze před inflací

Polovina mladých Čechů vnímá investování jako běžný způsob, jak se starat o své peníze. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro investiční platformu Fondee /fondý/. Většina by navíc uvítala, kdyby se o investicích naučili už ve škole. Pro 66 procent mladých Čechů je ivestování dobrý způsob, jak ochránit úspory před inflací. Polovina respondentů jako důvod pro investování uvedla, že si chce zajistit důstojnou budoucnost. 39 procent se taky snaží zhodnocovat své peníze, protože se nechce spoléhat na důchod od státu. Z průzkumu taky vyplývá, že se 65 procent mladých Čechů snaží každý měsíc ušetřit peníze a dát je stranou. V průzkumu odpovídalo 500 lidí od 16 do 26 let.