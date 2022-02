Průzkum: Každý druhý Čech si loni pravidelně odkládal finance stranou

Každý druhý Čech si v posledním roce pravidelně odkládal finance stranou. Sebejistota ve finanční gramotnosti Čechů je ale v mezinárodním srovnání horší. Přes 40 procent občanů si není jisto, že se vyzná v nabídce finančních služeb a produktů na trhu. Více než 42 procent se muselo za svůj život potýkat s tíživou finanční situací. Vyplývá to z on-line průzkumu společnosti Ipsos MORI, který si nechala zpracovat britská skupina International Personal Finance, jež v ČR působí pod značkou Provident Financial. Na 52 procent dotázaných v ČR uvedlo, že spořili každý měsíc nebo většinu měsíců. Vedle Čechů patří mezi pravidelně spořící také Estonci (51 procent). Mezi věkové skupiny, které si nejčastěji peníze odkládají pravidelně, patří v ČR mladí dospělí do 25 let a skupina 45 až 64 let (58 procent), ukázal průzkum. "Většina mladé generace přistupuje ke svým financím velmi zodpovědně a je zvyklá si část financí odkládat," uvedla mluvčí Providentu Kateřina Jarošová.