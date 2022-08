Průzkum: Každý pátý Čech se stal obětí domácího násilí

Více než pětina Čechů zažila na vlastní kůži domácí násilí - fyzické, sexuální, psychické či ekonomické. Vyplývá to z aktuálního průzkumu iniciativy Pod svícnem a agentury Ipsos. Podle něj má zkušenost s domácím násilím téměř každá třetí respondentka a každý devátý dotazovaný muž. Iniciativa to uvedla v tiskové zprávě. Osobní setkání s domácím násilím potvrdilo 30 procent žen a 12 procent mužů. "Dvě třetiny obětí vzešly z partnerského vztahu a více než 17 procent obětí vypovědělo, že zažilo týrání v dětství či dospívání," shrnula poslankyně Barbora Urbanová (STAN), spoluautorka iniciativy. Zjištěná data podle ní potvrzují, že nahlášené případy domácího násilí představují jen zlomek z jejich celkového počtu. "Často, jak jsme se od obětí dozvěděli, řeší trauma až ex post, tedy v době, kdy už se z patologického vztahu s partnerem či rodičem vymanily," doplnila spoluzakladatelka iniciativy Michaela Studená.