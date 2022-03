Průzkum: Koupi nebo stavbu nemovitosti plánuje během 12 měsíců desetina mladých

Koupi nebo stavbu nemovitosti plánuje během příštích 12 měsíců každý desátý mladý Čech od 26 do 36 let, tedy přibližně 150.000 lidí. Dalších 15 procent mladých se chystá bydlení rekonstruovat, Vyplývá to z březnového průzkumu NMS Market Research mezi 1000 respondentů, který dnes novinářům představila skupina ČSOB. Průzkum dále ukázal, že během dalších pěti let se chystá své bydlení změnit asi polovina mladých. Snaha o zajištění vlastního bydlení je podle průzkumu pro mladé rodiny stále velmi důležitá, a to i přes rostoucí úrokové sazby i ceny nemovitostí. "Aktuální situace na trhu hypoték a rostoucí výše úrokových sazeb nejvíce dopadá na mladé rodiny, které touží po vlastním bydlení. Právě tito lidé ale tvoří mimořádně důležitý sektor pro celou ekonomiku," uvedl člen představenstva ČSOB Jan Sadil.