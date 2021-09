Průzkum: Kvůli pandemii přišla každá domácnost letos v průměru o 17 tisíc korun

Kvůli pandemii covid-19 přišla každá domácnost v Česku v letošním roce v průměru o 17.000 korun. Od ledna do konce srpna se pandemie finančně dotkla tří pětin populace, kterým buď omezila příjmy, nebo vytvořila dodatečné náklady. Loni tato částka představovala pro každou domácnost 13.000 korun. Vyplývá to z průzkumu, který koncem srpna mezi tisícovkou respondentů pro vzdělávací projekt Den finanční gramotnosti skupiny Partners provedla agentura MindBridge Consulting. Dobrou zprávou podle průzkumu je, že Češi se většinou chovali rozumně, více spořili nebo omezili své výdaje, než aby finanční zátěž řešili půjčkou. Snížené příjmy se dotkly více než třetiny Čechů (36 procent), kterým omezení kolem lockdownu ubralo do srpna průměrně 35.948 Kč (proti loňským 24.116 Kč). Výdaje pak zvýšila pandemie polovině (49 procentům) Čechů, v průměru šlo o 8602 Kč. Nejméně tratili senioři, kteří pobírají státní penzi. Jde tak podle průzkumu o nejvíce stabilizovanou část populace. Ačkoli účty za covid-19 proti loňsku rostly, řešily domácnosti tento dopad převážně z předchozích našetřených peněz (75 procent), část darem nebo půjčkou od rodiny (16 procent), bankovním úvěrem jen minimálně.