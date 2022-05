Průzkum: Kvůli válce na Ukrajině stoupla v ČR podpora jaderné energetiky

V ČR vzrostla podpora rozvoje jaderné energetiky i obnovitelných zdrojů. V aktuálním průzkumu agentury IBRS, do nějž se zapojilo 500 Čechů, se pro rozvoj jaderné energetiky vyslovilo 68 procent z nich. Je to druhý nejlepší výsledek od roku 1994. Vyšší podporu jádra ovlivnila i válka na Ukrajině. Téměř polovina respondentů se ale také bojí, že kvůli válce na Ukrajině může být poškozená i jaderná elektrárna mimo území Ukrajiny. O výsledcích průzkumu informoval ČTK mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták. Jedna z hlavních otázek průzkumu zněla: Jste vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v České republice? Kladně na ni odpovědělo 68 procent zúčastněných. "Spolu s tím posiluje i názor, že ČR by měla být ve výrobě elektřiny soběstačná, což podporuje nyní 96 procent populace," uvedl mluvčí. Agentura IBRS udělala průzkum na přelomu dubna a května mezi 500 Čechy staršími 18 let. Šlo o osobní rozhovory. "Hlavní roli v podpoře jádra nyní hraje energetická soběstačnost. Zatímco na podzim 2021 byl růst podpory jádra posilován hlavně situací kolem krachujících dodavatelů a růstem cen energií, na jaře 2022 se do růstu podpory jádra promítá navíc i obava o energetickou soběstačnost, která souvisí s válečným konfliktem na Ukrajině," uvedl v tiskové zprávě jednatel agentury IBRS Miloš Rybáček.