Průzkum: Lednových prezidentských voleb se chce zúčastnit přes 80 procent Čechů

K prezidentským volbám chce v lednu přijít přes 80 procent lidí. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu Medianu pro Český rozhlas, ve kterém od 9. do 10. listopadu odpovídalo víc než tisíc lidí. Tři čtvrtiny z těchto lidí jsou pro účast ve volbách pevně rozhodnutí, zbývajících čtvrtina odpověděla, že nejspíš volit půjde. Z průzkumu také vyplynulo, že skoro tři čtvrtiny Čechů mají jasno, pro koho budou v lednových prezidentských volbách hlasovat. S aktuální nabídkou kandidátů jsou spokojené skoro tři čtvrtiny dotázaných. Přes 70 procent Čechů pak plánuje jít k volbám taky ve druhém kole - a to i v případě, že by do něj nepostoupil jejich favorit.