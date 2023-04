Průzkum: Lidé se vracejí do kanceláří, doba před covidem se ale nevrátí

Lidé v Praze se vracejí za prací do kanceláří, ale zájem o ně už nedosáhne úrovně doby před covidem, kdy byly obsazeny průměrně ze 70 procent. Podle průzkumu společnosti Savills, který má ČTK k dispozici, od loňského června do letošního února stoupla obsazenost kanceláří v české metropoli o 16 procent na celkových 54 procent. Je to největší nárůst z evropských hlavních měst. Zástupci společností Scott.Weber Workspace a CBRE uvedli, že se stává běžným dělit práci mezi kancelář a domov.

Specialista na pracovní prostředí v realitně-poradenské společnosti CBRE Filip Muška na trhu vnímá snahu o návrat lidí do kanceláří. Důvodem podle něj je, že pravidelné setkávání v kanceláři má pro zdravé fungování firmy velký smysl a nesporné výhody. Dodává ale, že zádrhelem může do jisté míry být způsob vynucování, kdy jsou stanovovány plošné limity například na tři a více dnů v týdnu práce z kanceláře. "Bez ohledu na pracovní náplň, schopnosti či povinnosti jednotlivců. To může u části zaměstnanců, kteří si na pravidelnou práci z domova zvykli a umějí s ní efektivně zacházet, vyvolávat pocity nepochopení či ztráty svobody," řekl Muška.

Ve srovnání s Prahou letos v únoru zaznamenaly nejnižší úroveň obsazenosti kanceláří Londýn West End (50 procent), Londýn City (48 procent) a Varšava (46 procent).