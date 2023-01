Průzkum: Mzdy letos porostou nejčastěji mezi pěti až deseti procenty

Zaměstnavatelé počítají s pokračujícím růstem mezd i v letošním roce, nejčastěji se bude pohybovat mezi pěti až deseti procenty. Pětina firem plánuje zvyšovat mzdy jen na individuální bázi. Tempo růstu se bude lišit podle sektorů, ale patrně proti loňskému roku zpomalí. Vyplývá to z průzkumu, který novinářům představila společnost Hays. Firma se zaměřuje na nábor specialistů a obsazování kvalifikovaných pracovních míst. Růst mezd v ČR byl podle průzkumu loni proti původním předpokladům a okolnostem rychlejší, u kvalifikovaných profesí dosáhl v průměru k deseti procentům. Z důvodu vysoké inflace navýšily některé firmy během roku mzdu ve dvou fázích. Za celý loňský rok byla průměrná míra inflace podle údajů Českého statistického úřadu 15,1 procenta, reálné mzdy tak vesměs klesly. Do strategických rozhodování firem a plánování finančních i lidských zdrojů se podle společnosti promítá energetická krize a válka na Ukrajině. Někteří zaměstnavatelé budou nuceni optimalizovat svůj provoz, což může vyústit například v omezení výroby v některých oborech, v krajním případě pak i relokaci výrobních závodů do levnějších regionů, uvedla firma.