Průzkum: Nedostupnost surovin postihuje až 70 procent českých firem

Až 70 procent tuzemských firem trápí nedostatek surovin. Vyplývá to z průzkumu, který pro společnost The Ship v červenci provedla mezi třema sty podniky agentura Ipsos. Důvodem jsou logistické problémy způsobené pandemií koronaviru a válkou na Ukrajině. České firmy v této souvislosti ohrožují i rostoucí úrokové sazby. Až polovina podnikatelů by podle průzkumu od vlády nejvíce ocenila vyjednání nových partnerských smluv pro dovoz zboží a surovin ze zahraničí. Společnosti taky jako možné řešení zmiňují zrušení cel nebo vládní kompenzace.