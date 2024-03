Průzkum: Nízká dostupnost bydlení v Česku zvyšuje zájem o participativní bydlení

Nízká dostupnost bydlení v České republice zvyšuje zájem o takzvané participativní bydlení, tedy o formu, kdy na přípravě projektu, na investici nebo na správě bydlení vzájemně finančně a pracovně spolupracuje více domácností. Spolupráce může mít podobu svépomocné výstavby několika rodinných domů i velkých bytových souborů, které obyvatelé realizují s obcemi, státem a dalšími aktéry. Hlavními důvody zájmu je snížení nákladů na bydlení, možnost vybrat si sousedy nebo vést komunitní život. Vyplývá to z průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a několika dalších vysokoškolských fakult a ústavů. Průzkumu se zúčastnilo 1012 respondentů ve veřejném šetření a 178 lidí v rámci vzdělávacích workshopů. Vzorek podle řešitelů průzkumu však není reprezentativní, neboť se ho zúčastnili převážně lidi se zájmem o tento způsob bydlení.

Hlavními přínosy participativního bydlení jsou podle řešitelů průzkumu variabilita řešení, finanční úspory, kvalitní sousedství a vytváření společenských sítí i šetrnost k prostředí. Nevýhodou může naopak být náročnost na kapacity lidí, obcí a státu, a to hlavně co se financování týče. Problematické by ale mohlo také být to, že jde o nové řešení bydlení, které je zatím ve svém zárodku.