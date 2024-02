Průzkum: Nový stavební zákon vzbuzuje obavy u více než poloviny stavebníků

Podoba nového stavebního zákona vzbuzuje obavy u většiny stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů. Podle nich nepovede nový zákon ke zlepšení a urychlení povolování staveb. Vyplývá to z průzkumu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kterého se zúčastnilo 1100 členů komory a který má ČTK k dispozici. Vyřízení povolení stavby podle starého stavebního zákona trvá podle průzkumu ve většině případů několik měsíců a ne roky, jak upozorňovali někteří politici či analytici. Pozdější novely podle ČKAIT vznikly bez potřebné analýzy skutečné délky povolovacího řízení a identifikace hlavních procesních problémů. Nový stavební zákon s platností od letošního 1. července zřizuje nový proces povolování staveb a jeho součástí má být krom jiného také digitalizace stavebního řízení. Do roku 2027 ale bude možné povolovat stavby podle starého stavebního zákona, který v roce 2018 zavedl takzvané společné územní a stavební řízení. To je proces, ve kterém se stavba umisťuje a zároveň povoluje, což podle ČKAIT významně pomáhá k urychlení výstavby. Podle průzkumu činila průměrná délka územního řízení podle starého zákonu u bytových domů pět měsíců, tedy stejně jako u jejich stavebního povolení. Společné územní a stavební řízení u nich trvalo v průměru půl roku a mediánově tři měsíce.