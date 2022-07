Průzkum: Pětina ukrajinských středoškoláků v ČR se v červnu neúčastnila výuky

Pětina ukrajinských středoškoláků, kteří přišli s rodinami do Česka po únorovém zahájení ruské invaze na Ukrajinu, se v červnu neúčastnila výuky v českých školách ani se neučila na dálku z Ukrajiny. Mezi ukrajinskými dětmi, které by měly chodit na základní školy, jich ze vzdělávání vypadlo 13 procent a mezi předškoláky 69 procent. Vyplynulo to z průzkumu, který provedla společnost PAQ Research ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd mezi 1300 domácnostmi ukrajinských uprchlíků, ve kterých žije 1447 dětí ve věku dva až 17 let.

Většina ukrajinských rodičů, jejichž děti do škol zatím nechodí, chce podle zjištění PAQ Research na podzim začít. Dosavadní nezapsání svého dítěte do školy 28 procent odůvodnilo tím, že škola jej odmítla nebo škola nebyla v okolí. Necelá pětina uvedla, že neměla k zápisu dostatek informací, a stejný počet dotázaných nezapsal dítě do české školy, protože se učí na dálku z Ukrajiny nebo se rodina chystá vrátit domů. Pro 14 procent Ukrajinců byla důvodem k nezapsání dítěte do školy jeho nedostatečná znalost češtiny.

Autoři průzkumu se ptali rodičů také na začlenění jejich potomků do českého kolektivu a na jejich volnočasové aktivity. Třetina uvedla, že jejich dítě je dobře začleněno do kolektivu českých dětí, podle pětiny je dítě začleněno spíše málo a podle dvou pětin velmi málo a nemá české kamarády. Účast ve volnočasových aktivitách se výrazně liší podle věku. Školáci se více účastní skupinových sportovních aktivit, i když i mezi nimi je provozuje jen 23 procent dětí. Žáci ve věku 16 až 17 let častěji sportují sami. To v kombinaci s on-line vzděláváním může posilovat jejich sociální izolaci v Česku, dodali autoři průzkumu.