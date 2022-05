Průzkum: Počet dezinformací podle tří čtvrtin Čechů stoupá

Intenzita a množství dezinformací v Česku se podle tří čtvrtin českých obyvatel zvyšuje. Většina z nich souhlasí s názorem, že sociální sítě lživé či emocionální příspěvky záměrně zviditelňují a zesilují. Stejně jako na přelomu března a dubna si polovina lidí myslí, že je Česko součástí informační války vedené Ruskem. Ukázal to průzkum, který provedla pro středoevropské výzkumné konsorcium Central European Digital Media Observatory (CEDMO) společnost Ipsos. Ipsos provedl od 30. dubna do 5. května druhou vlnu šetření. První udělal zhruba měsíc po vpádu ruské armády na Ukrajinu. Pracovníci se dotazovali 1026 lidí nad 18 let. Stejný průzkum se uskutečnil na Slovensku, kde se ho zúčastnilo 1029 obyvatel. Cílem bylo zjistit názory na dezinformační válku ze strany Ruska.