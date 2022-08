Průzkum: Počet lidí na home office meziročně klesl na 28 procent

V Česku meziročně ze 40 na 28 procent poklesl počet lidí, kteří pracují z domova. Důvodem je tlak firem na návrat zaměstnanců na pracoviště poté, co skončila omezení spojená s epidemií covidu. Pro mnohé pracovníky je to ale frustrující a rozhlížejí se po práci, v které budou mít větší flexibilitu. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Randstad, který poskytla ČTK.

Podle agentury třetina firem zavedla v posledních letech hybridní model docházky do zaměstnání. Nejčastěji po svých zaměstnancích požadují, aby kancelář navštěvovali alespoň tři dny v týdnu. Asi třetina podniků nabízí pracovníkům každý měsíc omezený počet dní pro práci z domova. Některé firmy také umožňují zaměstnancům zvolit si vlastní pracovní rozvrh. Podle agentury si totiž zaměstnanci na větší flexibilitu v posledních letech zvykli a stala se pro ně standardem.