Průzkum: Podle poloviny Čechů by měl prezident pověřit sestavením vlády Petra Fialu

Téměř polovina Čechů si myslí, že prezident Miloš Zeman by měl sestavením vlády pověřit vítěze voleb. A to bez ohledu na to, jestli je to strana nebo koalice. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se 12. a 13. října zúčastnilo 1027 respondentů. Podle třetiny dotázaných by měla vzniknout vláda koalic SPOLU a Pirátů se Starosty. Pětina lidí si myslí, že vládu by měla utvořit jen koalice Spolu se Starosty. Podle 14 procent dotázaných by nejlepší bylo, kdyby vládu sestavilo uskupení SPOLU a hnutí ANO.