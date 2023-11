Průzkum: Polovina Čechů jí na svatého Martina husu, sama ji ale peče jen pětina

Husu si dá na svatého Martina více než polovina Čechů, sama ji ale peče jen pětina lidí. Vyplývá to z listopadového průzkumu agentury SC&C. Lidé většinou chodí na svatomartinskou husu do restaurace nebo k příbuzným. Na svátek svatého Martina 11. listopadu si tradiční pokrm, husu, dopřeje podle průzkumu 55 procent lidí v Česku. Pouze 21 procent dotázaných si však husu připravuje doma. Do restaurace chodí na husu 20 procent Čechů a 14 procent jich zajde na husu k rodičům, jiným příbuzným nebo k přátelům. V přílohách k huse mají lidé rádi pestrost. Největší podíl Čechů si k ní dává kombinaci různých knedlíků a také kombinaci červeného a bílého dušeného zelí. Takové varianty volí téměř polovina lidí v Česku. U lidí, kteří si dávají pouze jeden typ přílohy a zelí, je nejpopulárnější bramborový knedlík a červené zelí. Malá část populace si k huse dává specifické regionální přílohy, což jsou třeba lokše či drbáky čili placky a knedlíčky z bramborového těsta.