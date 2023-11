Průzkum: Polovina Čechů souhlasí s úplným narovnáním práv stejnopohlavních svazků

Polovina obyvatel Česka souhlasí s úplným narovnáním práv stejnopohlavních svazků. Podle 28 procent by svazky stejnopohlavních párů měly zaručovat stejná práva jako svazky heterosexuálních párů a měly by mít stejný název, tedy manželství, a podle 22 procent by měly zaručovat stejná práva, ale měly by mít jiný název, třeba partnerství. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research. Návrhy, které se týkají manželství pro všechny, řeší nyní poslanci. Sněmovní ústavně-právní výbor v minulém týdnu k poslaneckému návrhu na uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry nepřijal žádné stanovisko. Ve výboru se nenašel dostatečný počet hlasů pro podporu původní novely občanského zákoníku. Právní výbor předtím nepodpořil ani dvojici pozměňovacích návrhů. Podle prvního z nich by stejnopohlavní páry nevstupovaly do manželství, ale do partnerství, ovšem se všemi právy a povinnostmi, jako mají manželé. Druhá úprava předpokládala rovněž pojmenování svazku dvojice homosexuálů jako partnerství a práva vyjma volného osvojení dětí. Pro stejná práva s výjimkou možnosti adopce či osvojení dětí a s jiným názvem než manželství by podle průzkumu bylo 12 procent respondentů, přičemž je tento postoj výrazně častější mezi muži. Čtvrtina Čechů a Češek ale preferuje zachování registrovaného partnerství v aktuální podobě, častěji změnu odmítají lidé starší 65 let, voliči hnutí ANO a SPD.