Průzkum: Polovina Čechů by uvítala více bankomatů ve svém okolí

Polovina Čechů by uvítala více bankomatů ve svém okolí. Největší zájem o ně, a to 68 procent, je v obcích do 1000 obyvatel. Více než polovina lidí chce alespoň občas nakoupit v obchodě nebo službách, kde berou pouze hotovost. Vyplývá to z loňského průzkumu, který pro provozovatele bankomatů Euronet uskutečnila agentura STEM/MARK mezi 506 respondenty. Euronet ho dnes představil novinářům.

Podle průzkumu 31 procent lidí uvedlo, že má bankomat velmi daleko od bydliště. Nejhorší dostupnost uvedli respondenti z malých obcí do 1000 obyvatel. V pěší vzdálenosti tam bankomat má 14 procent lidí. V obcích s 1000 až 5000 obyvateli má bankomat v pěší vzdálenosti 41 procent lidí.

"V obcích do 1000 obyvatel se do situace, kdy si nemají kde vybrat, alespoň občas dostává více než 53 procent lidí," uvedl výkonný ředitel Euronet ČR Ondřej Kozák. Češi podle něj hotovost nadále hojně využívají. Čtvrtina podle něj stále nedá na hotovost dopustit a vyloženě ji preferuje před platbou kartou. Podle průzkumu denně využívá platbu v hotovosti čtvrtina lidí, z toho 30 procent mužů a 19 procent žen.