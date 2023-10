Průzkum: Přes 80 pct Čechů nemá vyřešené, co se stane s majetkem v případě úmrtí

Přes 80 procent Čechů nemá vyřešené, co se stane s jejich majetkem nebo majetkem blízkých v případě úmrtí. Téměř polovina lidí to ale chce v dohledné době změnit. Vyplývá to z průzkumu, který pro Českou spořitelnu uskutečnila počátkem října agentura Ipsos mezi 500 respondenty.

Co je potřeba v případě skonu rodinného příslušníka udělat s bankovním účtem, aby k němu měli pozůstalí přístup, ví 30 procent dotázaných. Osobní zkušenost s dědictvím má 65 procent Čechů. Třetina z nich přitom vnímá dědictví pozitivně. Nejčastěji zdědili majetek, a to v 67 procentech případů, i dluhy, což uvedlo šest procent oslovených.

Dědictví jako téma pro rodinnou diskusi přiznalo 35 procent respondentů. Zároveň 54 procent jich na téma dědictví v rodině dosud nehovořilo a hovořit nechce. Desetina otázky spojené s dědictvím chtěla konzultovat s odborníkem. "Z našich hloubkových rozhovorů s klienty víme, že v případě úmrtí člena rodiny je nejvíce stresové se nečekaně ocitnout bez prostředků a přístupu ke společnému účtu. Přitom by stačilo se svým bankovním poradcem správně nastavit disponentská práva k účtu," uvedla manažerka finančního zdraví a zákaznické zkušenosti v České spořitelně Monika Hrubá.