Průzkum: Přes 90 procent obyvatel velkých českých měst třídí odpad

Přes 90 procent obyvatel velkých českých měst tvrdí, že třídí odpad, nosí si na nákup vlastní tašku a kupuje sezónní zeleninu a ovoce. Vyplývá to z výzkumu Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. To minulý rok zkoumalo ekologické chování u více než 2000 respondentů z měst nad 50 tisíc obyvatel. Z průzkumu také vyplynulo, že dvě třetiny lidí z velkých českých měst jezdí do práce na kole nebo hromadnou dopravou. Asi 4 procenta obyvatel velkých měst jsou vegetariáni nebo vegani.