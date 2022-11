Průzkum: Prezidentští kandidáti by měli ze zákona zveřejňovat víc informací

Podle voličů by měli prezidentští kandidáti povinně zveřejňovat přehled o svém majetku a o nejbližším týmu. Chce to 8 z 10 Čechů, ukázal průzkum agentury Median pro Český rozhlas. V minulém týdnu se do něj zapojilo přes tisíc lidí. Teď musí každý kandidát informovat o financování kampaně. Podle mluvčího Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Františka Sivery pravidla zatím porušilo 9 přihlášených kandidátů.

Zpřísnění volebního zákona by podpořili například hnutí STAN nebo SPD. Naopak podle lidovců by to mělo být na každém kandidátovi.