Průzkum: Přibývá uprchlíků, kteří nechtějí zpátky na Ukrajinu a umí lépe česky

Uprchlíků před válkou na Ukrajině, kteří chtějí zůstat v Česku nebo jiné zemi, přibývá. Loni na podzim se takto vyjádřilo zhruba šest z deseti ukrajinských běženců, v polovině roku to byla polovina. Spolu s tím klesá podíl uprchlíků, kteří se chtějí vrátit na Ukrajinu. Roste také znalost češtiny mezi dětmi i dospělými Ukrajinci v Česku, stále víc z ukrajinských dětí a mladých lidí chodí v ČR do školy. Na polovinu se zvýšil podíl ukrajinských dětí, které jsou podle rodičů dobře začlenění do českého kolektivu. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes ČTK poskytla společnost PAQ Research.

S verbálními útoky se kvůli svému původu setkala více než polovina uprchlíků, uvedli v průzkumu, častěji je pocítily ženy. Diskriminaci zažilo při hledání bydlení 29 procent příchozích, při hledání práce 21 procent a u lékaře 18 procent. Naproti tomu 36 procent uvedlo, že se s diskriminací nesetkali.

Většina ukrajinských uprchlíků v Česku má práci a náklady na bydlení hradí celé sama. Uprchlíci se podle průzkumu ale často potýkají se špatnými podmínkami v práci a nízkými příjmy. Pozice v ČR je u většiny z nich pod úrovní kvalifikace z Ukrajiny. Jako největší bariéru v hledání lepší práce uvádějí znalost češtiny. Nadále naprostá většina uprchlíků zastává místa s nižší kvalifikací, než měli na Ukrajině. Pod svou kvalifikací pracovali loni v listopadu v Česku tři pětiny dotázaných, stejně jako v srpnu 2022.