Průzkum: Pro 80 pct Čechů je těžké koupit vlastní bydlení, je to méně než loni

Dovolit si vlastní bydlení je v letošním roce obtížné pro 80 procent Čechů. Meziročně jde o pokles o osm procentních bodů a podle průzkumu skupiny Generali Investments, který má ČTK k dispozici, jsou Češi v úvahách o dosažitelnosti vlastního bydlení optimističtější než loni. Problémy však mohou mít lidé, kterým končí fixace hypotéky. Pokud před pěti lety uzavírali hypotéku na pět milionů korun, budou nově platit o téměř 8500 korun měsíčně více. Průzkumu se zúčastnilo 1050 respondentů ve věku 18 až 65 let ze všech českých krajů a zprostředkovávala ho společnost Ipsos.

"Loni v srpnu dosáhly ceny energií nevídaných výšin a finanční situaci českým domácnostem významně zkomplikovaly. Nyní pozorujeme oproti loňskému podzimu stabilizaci situace. K té přispělo zastropování cen energií, postupné zlevňování cen dodavateli, ale také mírné snížení cen nemovitostí či snižování úrokových sazeb hypoték, byť snížení spíše nepatrné," řekl ředitel Product & Real Assets Generali Investments Marek Bečička.

Podle Bečičky bylo ještě před pěti lety možné za pět milionů korun koupit menší byt v Praze o ploše 48 metrů čtverečních. Při využití hypotéky s dobou splácení 30 let a úvěru v hodnotě ve výši 80 procent ceny nemovitosti činila splátka přibližně 15.000 korun měsíčně. Letos by bylo možné si za stejné peníze pořídit byt o velikosti 33 metrů čtverečních a kupci by si tak pohoršili o 15 metrů a připlatili při splácení o zhruba 10.000 korun více. Zatímco v roce 2018 představovala splátka 15.000 korun přibližně 47 procent tehdejšího průměrného čistého platu v Praze, splátka 24.000 až 25.000 korun po konci fixace aktuálně odpovídá 58 procentům čistého výdělku.