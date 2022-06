Průzkum: Pro zavedení volitelnosti druhého cizího jazyka je 78 procent ZŠ

Většina základních škol podporuje to, aby se v základním vzdělávání zrušila povinnost druhého cizího jazyka a zavedla se jeho volitelnost. V průzkumu, který v květnu provedlo ministerstvo školství, s tím souhlasily zhruba tři čtvrtiny ředitelů a ředitelek škol. ČTK to řekl vedoucí expertního panelu ministerstva Jan Jiterský. Víceletá gymnázia jsou podle průzkumu v 59 procentech proti změně, na základních školách by jim ale podle Jiterského nevadila.

Experti z ministerstva školství nedávno v připravované koncepci změny rámcového vzdělávacího programu navrhli, aby byl druhý cizí jazyk v základních školách volitelný. V současnosti je povinný pro žáky osmých a devátých tříd. Zástupci sdružení učitelů cizích jazyků s návrhem expertů z ministerstva nesouhlasí. Povinná výuka druhého cizího jazyka je podle nich pro žáky přínosem a nikoho nepřetěžuje.

Ministerstvo proto podle Jiterského chtělo zjistit také názor škol. Mezi 4. a 11. květnem jich oslovilo 3127, odpovědělo 2162 z nich. Víc než 90 procent škol v průzkumu bylo základních, zbytek tvořily víceletá gymnázia či osmileté konzervatoře.