Průzkum: Prodej bytů se loni meziročně propadl více než o polovinu

Počet prodaných bytů v Česku se loni meziročně propadl o více než polovinu. Z průzkumu České bankovní asociace vyplynulo, že prodeje starších bytů klesly o 51 procent, rodinných domů o 49 procent a nových bytů o 57 procent. Jde o nejmenší počty prodejů za deset let. Ceny nemovitostí rostou rychleji než příjmy domácností.

"Šoková změna způsobená hlavně válkou na Ukrajině nastala v závěru prvního čtvrtletí. Počátek energetické krize, vyšší ceny energií, prudký nárůst inflace, to vše změnilo náladu lidí. Trvalo to po celé druhé čtvrtletí a bylo to umocněno růstem úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Kvůli tomu ve druhé polovině roku 2022 realitní trh prakticky zamrzl," shrnul Milan Roček, šéf společnosti Dataligence.

Ceny domů a starších bytů na většině území ČR koncem roku klesaly, jejich pokles byl však pouze mírný. Metr čtvereční staršího bytu v ČR stál koncem roku průměrně okolo 49.000 korun, v Praze přes 117.000 korun. Analýza uvedla, že Česko mělo v posledních deseti letech jeden z nejrychlejších růstů cen nemovitostí z Evropské unie, za poslední tři roky činil v ČR 54 procent a v EU 24 procent. Růst cen nemovitostí navíc odskočil od vývoje růstu příjmů domácnosti. Mzdy od covidu vzrostly v ČR o necelých 20 procent a ceny rodinných domů a starší zástava o 60 procent, řekl Roček.