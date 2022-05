Průzkum PwC: Češi jsou nejvěrnějšími zaměstnanci v Evropě

Češi jsou podle průzkumu firmy PwC nejvěrnějšími zaměstnanci v Evropě, když jen 12 procent jich plánuje v nadcházejícím roce změnit zaměstnavatele. To je výrazně méně než globální průměr, který činí 19 procent. Výsledky průzkumu celosvětové zaměstnanosti, kterého se zúčastnilo 52.195 pracovníků ve 44 zemích, dnes společnost PwC poskytla ČTK. Největší tendenci ke změně má v Česku nejmladší generace, kde vysokou pravděpodobnost zmiňuje 22 procent zaměstnanců. I to je ale výrazně podprůměrné. Nejčastější motivací ke změně jsou peníze, hned na druhém místě je ale pocit naplněnosti z vlastní práce. Češi jsou nejkonzervativnější i v otázkách, zda plánují z pracovního procesu nadobro odejít (deset procent) nebo požádat nadřízeného o zkrácení úvazku (sedm procent). Tuzemský pracovní trh vykazuje přitom už několik let jednu z nejnižších nezaměstnaností a výrazný převis nabídky práce. Zaměstnanci tedy nemusí mít obavu o to, že by novou práci na trhu nenašli, dodává PwC.