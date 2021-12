Průzkum: Řízek se salátem předběhl kapra, vosí hnízda vyhrála nad rohlíčky

Řízek s bramborovým salátem předběhl v oblíbenosti štědrovečerního kapra, mladí tradiční rybí pochoutce holdují méně. Nejoblíbenějším vánočním cukrovím jsou vosí hnízda, která předstihla vanilkové rohlíčky. Vyplývá to z průzkumu společnosti Bohemia Sekt. Průzkum toho, co Čechům při oslavách v závěru roku nesmí chybět, pro ni provedla firma Instant Research.

"O silvestru si 80 procent domácností maže chlebíčky. V nákupu nechybí veka a další suroviny na chlebíčky, sekt na přípitek a čočka, která má v novém roce zajistit dostatek peněz. Na zdraví a šťastný rok 2022 připije sklenkou sektu osm z deseti Čechů," uvedl průzkum.

Smažený řízek vyhrál nad kaprem o několik hlasů. Kapra s bramborovým salátem si za svůj nejoblíbenější sváteční pokrm vybrala téměř polovina lidí ve věku 54 až 65 let, u lidí ve věku 18 až 26 let to byla jen třetina. Největší oblibu přisoudila mladá generace řízku se salátem, celkem 53 procent.

Z vánočního cukroví jsou nejoblíbenějším druhem vosí hnízda. Sáhne po nich 30 procent Čechů, přičemž o procento předstihly vanilkové rohlíčky. Téměř čtvrtina lidí má nejradši cukroví z lineckého těsta, desetina perníčky.