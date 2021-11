Průzkum: S obnovením práce z domova souhlasí jen každý druhý Čech

Necelá polovina Čechů (49 procent) souhlasí s tím, že by se kvůli nárůstu onemocnění covid-19 opět mělo pracovat převážně z domova. Vyplývá to z průzkumu, který pro personální agenturu Předvýběr.cz uskutečnila minulý týden společnost STEM/MARK mezi 510 respondenty. Takzvaný home office je jednou z možností, jak omezením kontaktů zbrzdit epidemii. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) proto ve čtvrtek požádal zaměstnavatele, aby kvůli zhoršující se epidemické situaci zaměstnancům umožnili pracovat z domova, pokud to je možné. S obnovením režimu práce home office rozhodně souhlasí jen 13 procent lidí, dalších 36 procent spíše souhlasí. Naopak spíše nesouhlasí 18 procent respondentů a zhruba stejně silná je i skupina lidí, kteří s výrokem rozhodně nesouhlasí.