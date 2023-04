Průzkum: Se zákazem spalovacích motorů nesouhlasí 77 procent Čechů

S návrhem legislativy, který od roku 2035 zakazuje prodej nových automobilů se spalovacím motorem, nesouhlasí 77 procent Čechů. Hlavními důvody jsou obavy z nedostupnosti aut a nedostatečné přípravy podmínek a infrastruktury na takovou změnu. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentur Nielsen a Ressolution Group.

Informace o připravovaném návrhu legislativy postřehlo 83 procent Čechů aktivních na internetu. Z mužů je to dokonce 90 procent, u žen 77 procent. S návrhem legislativy jsou více obeznámeni lidé starší 45 let (88 procent), ale setkala se s ním i většina mladších respondentů (zhruba 78 procent). Opatření je součástí balíčku legislativních návrhů Evropské komise, tzv. "Fit for 55", které mají vést ke snížení emisí skleníkových plynů.

Ti z dotázaných, kteří o daném návrhu vědí, s jeho přijetím v naprosté většině nesouhlasí. Pro je pouze 17 procent dotázaných. Největší procento zastánců přijetí této legislativy je podle průzkumu mezi respondenty z nejmladší věkové skupiny 18 až 34 let. S rostoucím věkem pak procento těch, kteří s přijetím souhlasí, klesá. Větší podíl odpůrců je mezi lidmi žijícími na vesnicích, kde je proti 84 procent z nich. Právě obyvatelé menších obcí často patří k těm, kteří se bez auta neobejdou a jsou na tom hůře i z pohledu infrastruktury, připomněli výzkumníci. Průzkum se uskutečnil metodou on-line sběru dat, zúčastnilo se ho 500 lidí.