Průzkum: Sedm procent restaurací zvažuje kvůli rostoucím nákladům ukončení provozu

Restaurace pociťují rostoucí náklady, asi sedm procent zvažuje ukončení provozu. Přes 50 procent podniků vnímá ceny energií a surovin jako hrozbu, ale situaci zatím zvládají. Vyplývá to z průzkumu společnosti Data Servis. Asi polovina restaurací promítla všechny rostoucí náklady do ceny jídla. Nezdražovat se naopak rozhodlo pět procent podniků. Hotelům zase chybí oproti předcovidovému roku 2019 asi pětina turistů - vyplývá to z dat Asociace hotelů a restaurací.