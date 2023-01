Průzkum: Školní docházka ukrajinských dětí roste, výuka češtiny je nedostatečná

Školní docházka ukrajinských dětí narůstá, loni na konci roku chodilo na české základní školy 90 procent dětí ukrajinských uprchlíků, v červnu byl podíl mírně nadpoloviční. Vyplývá to z průzkumu společnost PAQ Research ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd. Do mateřských škol a dětských skupin dochází podle průzkumu 70 procent tří až pětiletých dětí z Ukrajiny, oproti červnu zhruba dvojnásobek, a střední školy navštěvuje téměř každý druhý ukrajinský uprchlík ve věku od 15 do 17 let. Především u školek je problém s omezenou kapacitou, nedostatečná je i výuka češtiny, ukázal průzkum.

Kvůli nedostatku volných míst nechodí do školky podle průzkumu 15 až 20 procent dětí předškolního věku z Ukrajiny, u základních škol se to týká tří až pěti procent žáků a u středních škol desetiny. "Potřebujeme navýšení kapacit, aby se mohly všechny děti účastnit vzdělávání. Největší problém vidíme u předškoláků," uvedla analytička PAQ Research Martina Kavanová. Dodala, že dlouhodobě by měl stát mnohem víc finančně motivovat města a obce, aby rozšiřovaly kapacity mateřských škol.

U středních škol zůstává problém neznalost češtiny. Část zájemců se totiž na školu nedostala kvůli jazyku, část se o to ale podle výsledků průzkumu ani nepokoušela, protože chtějí na dálku dochodit svou původní školu.