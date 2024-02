Průzkum: Školy jsou připravené na rozvoj digitálních znalostí žáků

Tři čtvrtiny učitelů a 88 procent zástupců vedení škol považuje svou školu za zcela či spíše připravenou na rozvoj digitálních znalostí žáků a výuku informatiky. Vyplývá to z průzkumu Národního pedagogického institutu (NPI). Výuku informatiky a digitálních technologií upravilo v roce 2021 ministerstvo školství revizí takzvaného rámcového vzdělávacího programu, který určuje obsah učiva. Školy mohly podle aktualizovaných programů začít učit už od září 2021. Od tohoto školního roku musely podle změn začít vyučovat všechny základní školy na prvních stupních, od letošního září se povinnost rozšíří i na druhé stupně základních škol a v příštím roce na gymnázia. Podle revidovaných programů by se učitelé měli zaměřovat nejen na uživatelské dovednosti, ale také na takzvané informatické myšlení, které se zaměřuje na práci s informacemi, vyhodnocování problémů a jejich řešení. Kromě porozumění principům digitálních technologií má být důležité i jejich bezpečné a etické využívání. Ministerstvo ve vzdělávacím programu zároveň redukovalo některé části učiva. Škrty se objevily v učivu fyziky, chemie, přírodovědy, zeměpisu, dějepisu, občanské, hudební či výtvarné výchovy a prvouky. Zintenzivnit se má podle programů výuka informatiky. Digitální technologie by se měly používat víc i v dalších předmětech.