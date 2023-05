Průzkum: Skoro dvě třetiny Čechů nevěří, že reforma penzí pomůže stabilizovat důchodový systém

Víc než polovina Čechů nechce, aby stát zrušil pevnou věkovou hranici pro odchod do důchodu. Ukazuje to průzkum agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém od pátku do pondělka odpovídalo tisíc lidí. Vládou navrhovaný flexibilní termín si nepřeje 55 procent respondentů. Skoro dvě třetiny Čechů podle průzkumu také nevěří, že penzijní reforma pomůže stabilizovat český důchodový systém. Naopak podle čtvrtiny respondentů změny navrhované vládou pomůžou.

Vláda v penzijní reformě počítá s posouváním důchodového věku, zaručenou penzí nebo s nižšími novými důchody. Změny kabinet Petra Fialy z ODS představil minulý týden. Odchod do penze se má podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL měnit každý rok podle aktuální doby dožití. Odboráři i opozice návrh kritizují.